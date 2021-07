Un picnic per ritrovarsi: il Friuli Venezia Giulia riparte dall’enogastronomia













Si può optare per un concerto di musica swing in cantina, una mattinata di meditazione tra i filari, un aperitivo a bordo di un veliero, oppure una lezione di cucina tipica friulana, pensata per i più piccoli. Sono solo alcune delle 150 proposte ed esperienze enogastronomiche lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia pensate e confezionate da PromoTurismoFVG con la collaborazione di Movimento Turismo del Vino.

L’iniziativa, è stata presentata in questi giorni a Milano, nell’elegante location di Garden Senato, durante il primo evento in presenza post-pandemia organizzato dall’ente di promozione, in presenza di giornalisti, influencer, sommelier e personalità del mondo del food.

E quale miglior modo per presentare il progetto, se non tramite un pic-nic urbano, con una proposta gastronomica ed un menu che riassuma e rappresenti le eccellenze del territorio, e una modalità di degustazione informale, che suggerisca l’atmosfera informale ma ricercata delle esperienze proposte in calendario.

L’evento, è stato l’occasione per presentare il “Board Enogastronomia”, il gruppo di lavoro nato per la valorizzazione della produzione enogastronomica e del comparto turistico del Friuli Venezia Giulia che in ottica di sistema pianifica e cooordina gli eventi le iniziative e le attività promozionali della Regione.

Del board fanno parte la Regione, PromoTurismoFVG, Ersa (ente regionale per lo sviluppo rurale del FVG), Agri Food FVG, Consorzio delle Doc, Consorzio Collio, Consorzio Prosciutto San Daniele, Consorzio Montasio, Consorzio Brovada e Consorzio Tergeste.

«Siamo davvero orgogliosi di questo progetto, e del fatto di riuscire a fare sistema, facendo dialogare realtà così lontane, con esigenze spesso molto diverse- ha dichiarato a Lagenziadiviaggi Eleonora Serpelloni, Food&Wine Department del Promo Turismo FVG- e siamo davvero convinti che collaborando per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, anche in chiave turistica, si riesca a contribuire benessere di tutti i comparti della regione».

L’elemento più innovativo di questo approccio, consiste infatti nell’adozione di una pianificazione strategica costruita dal basso partendo dai comparti e gli operatori chiave, e sviluppata attraverso un costante confronto e condivisione per promuovere un’immagine integrata ed omogenea dell’identità della regione, di cui le eccellenze enogastronomiche sono il biglietto da visita.

E proprio l’enogastronomia, e i prodotti food, sono stati il filo rosso che ha permesso di mantenere i contatti con tutti i partners del settore turistico, anche nei mesi più difficili della pandemia. Ce lo spiega Giulia Zanello, Press Office dell’ente di promozione, che dice «negli ultimi due anni il board non ha mai interrotto la promozione, sforzandosi di mantenere attivi i canali di comunicazione tramite attività digitali, webinar, e degustazioni virtuali che hanno collegato il Friuli Venezia Giulia con il mondo, da Lussemburgo a New York. Spesso abbiamo inviato delle box con i nostri migliori ambasciatori, ovvero i prodotti enogastronomici, il che ci ha aiutato a mantenere in qualche modo un contatto anche fisico, nonostante l’impossibilità di viaggiare e vedersi dal vivo».

Adesso che però, seppure con prudenza, si può tornare a viaggiare, il Board di promozione turistica confeziona un calendario di appuntamenti ed esperienze enogastronomiche che da Giugno ad Ottobre animeranno il territorio nei modi più diversi, sfruttando scenari e spazi come le principali zone Doc, dalle malghe dell’arco montano, le riserve naturali e le lagune, ma anche il golfo di Trieste e i frutteti e uliveti dove nascono le eccellenze del territorio. Le classiche degustazioni si accompagnano ad esperienze e attività pensate per far conoscere, oltre al prodotto, il territorio e la tradizione che caratterizzano i luoghi di produzione.