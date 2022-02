Un miliardo di euro per il porto di Trieste













Saranno pari ad almeno un miliardo di euro gli stanziamenti futuri per rinnovare il porto di Trieste. A questa cifra dovrebbe corrispondere «il totale di investimenti futuri nell’area. Tuttavia, riceveremo dal governo circa 400 milioni di euro con il Pnrr, quindi posso anche pensare che supereremo di molto il miliardo».

Lo ha detto Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, intervenendo al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai in occasione del Regional Day del Friuli Venezia Giulia.

«Siamo la più importante infrastruttura per gli investitori», ha sottolineato illustrando le caratteristiche e le potenzialità del sistema portuale del Fvg, ricordando che quello di Trieste è il primo porto italiano per traffico e il settimo in Europa per tonnellate.

«Inoltre – ha aggiunto – va sottolineato che a Trieste e Monfalcone abbiamo un nuovo piano regolatore approvato, fattore importante se si vuole investire».

E ha concluso: «Non vogliamo comunicare solo il porto, ma la possibilità di investire in tutta la nostra area».

Sul tema è intervenuto anche il governatore della Regione Massimiliano Fedriga: «Il porto di Trieste – ha detto – è un’opportunità italiana ed europea. Siamo il primo scalo del nostro Paese, ma abbiamo ancora grandi potenzialità di crescita: infatti già ora il 90% dell’attività è rivolta all’estero. Siamo una piattaforma logistica naturale per il centro e sud Europa. Chi sceglie il nostro porto sceglie un sistema che si muove a livello internazionale».