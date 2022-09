Un mese e mezzo in Thailandia? Ora si può

Via libera del centro Covid alla proposta di Tourism Authority of Thailand (Tat) di estendere la permanenza dei turisti nel Paese. Dal primo ottobre e fino al 31 marzo 2023 sarà consentito un periodo di soggiorno fino a 45 giorni per i visitatori provenienti da aree visa free (Italia compresa) e 30 giorni per quelli a cui è richiesto il visto. Una mossa, questa, pensata dal governo thai per stimolare l’alta stagione

Gli italiani, che godono di esenzione dal visto turistico, possono entrare in Thailandia solo con regolare passaporto. Chi, invece, è obbligato a ottenere il visto, può richiederlo presso l’Ambasciata o il Consolato generale nel Paese di residenza. I richiedenti possono anche procedere online attraverso la piattaforma thaievisa.go.th.