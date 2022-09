Un hotel nell’aeroporto di Palermo: i piani degli scali siciliani

Un albergo dentro l’aeroporto e ristoranti tipici con vista mare. Queste tra le novità che l’aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino, presenterà entro qualche anno, a conclusione dei lavori in corso.

Lo ha annunciato l’amministratore delegato della società di gestione, Gesap, Giovanni Scalia, in una tavola rotonda nel corso di Travelexpo a Terrasini – Città del Mare.

«Vogliamo sfruttare la nostra posizione sul mare per offrire al viaggiatore che sosta nella nostra aerostazione in attesa del volo, o anche quando è appena atterrato, un’esperienza suggestiva, che lo immerga nella realtà locale. A cominciare dalla vista panoramica e dall’offerta gastronomica», ha detto.

Il direttore generale dell’aeroporto di Trapani-Marsala, Michele Bufo, ha tenuto a sottolineare come l’estate appena trascorsa sia stata per tutti gli aeroporti siciliani una stagione record e il suo scalo in particolare abbia avuto la migliore performance d’Europa in termini percentuali, rispetto al periodo pre-pandemia.

«Abbiamo lavorato tutti molto riprendendo gli accordi con le compagnie aeree e soprattutto investendo sulla struttura e sugli incentivi ai vettori. Bisogna, però, coordinarsi con gli altri soggetti collegati al movimento turistico. Chi viaggia in aereo deve poi muoversi a terra, una volta arrivato a destinazione, e ha bisogno di strutture ricettive», ha concluso.