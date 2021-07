Un green pass dai superpoteri per l’Italia













Con l’indice di contagio da Covid in crescita, in Italia come previsto si ragiona sull’adozione del modello francese per frenare l’avanzata della variante Delta. L’intenzione di Palazzo Chigi, in accordo con il ministero della Salute e con le segreterie dei partiti, sarebbe quella di imporre il certificato verde – non solo per andare all’estero, spostarsi tra regioni a rischio e presenziare ai matrimoni – ma anche per salire sui treni, partecipare a determinati eventi o andare al ristorante. Una sorta di super green pass alla stregua del sistema imposto Oltralpe dal governo Macron.

Di questo, del rilascio del pass solo dopo la seconda dose e della proroga dello stato di emergenza di almeno due mesi per completare la campagna di vaccinazione, discuterà l’esecutivo nella cabina di regia della prossima settimana.

L’estensione dell’impiego del green certificate – già sposata dal commissario anti Covid Francesco Paolo Figliuolo – è condivisa dal Pd e dal ministro della Salute di Leu, Roberto Speranza; mentre Lega e Fratelli d’Italia sono contrari. Al premier Mario Draghi il compito di trovare la quadra evitando lo scontro politico.

Una cosa è certa, come sottolinea anche Il Corriere della Sera, di fronte alla risalita di contagi si ritiene indispensabile muoversi con anticipo per rallentare la corsa del virus. Sotto osservazione il caso inglese, dove la variante Delta ha preso piede in anticipo provocando, nell’ultima settimana, il 56% di ricoveri in più e il raddoppio dei decessi. Un’onda anomala, inattesa, che sta invadendo nuovamente l’Europa, provocando ovvi scossoni anche nell’industria turistica, ancorata a poche mete outgoing (Spagna e Grecia soprattutto) prima considerate sicure e ora di nuovo in bilico.