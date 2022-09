Un contest per #LItaliaCheNonSapevi: in palio 500 euro

Video, foto, racconti e podcast per raccontare l’Italia più insolita, con oltre 20 premi del valore di 500 euro: è partito il contest #LItaliaCheNonSapevi per la valorizzazione del turismo lanciato dalle Regioni per rafforzare la promozione turistica dei territori.

L’operazione, che è al centro del progetto “Scopri l’italia che non sapevi”, condiviso dalle stesse Regioni, è attiva sul portale viaggio.italia.it, la cui finalità è mettere in luce gli angoli più insoliti o nascosti della nostra penisola, quelli fuori dalle solite rotte.

Si può partecipare, appunto, con una serie di materiali (video, foto, racconti e podcast), fino a un massimo di 10 contribuiti da parte di ogni utente, che andranno caricati sul sito ufficiale nella sezione “Partecipa al contest”.

Una giuria di esperti decreterà i 21 migliori contributi, ognuno dedicato a una regione, che si aggiudicheranno il premio di 500 euro ciascuno. I criteri di valutazione sono originalità, creatività e attinenza agli obiettivi del contest. La scadenza è fissata al 30 settembre mentre la premiazione si terrà al Tttg Travel Experience di Rimini.