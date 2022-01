Un “booster di innovazione” per le agenzie di viaggi













Tanto spirito di innovazione nelle agenzie di viaggi. È l’altro volto della pandemia, nonché il dato più incoraggiante emerso dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano e dell’Università di Bologna che, oltre a rilevare come la quasi totalità delle adv abbia lavorato nel 2021 a un rafforzamento delle proprie competenze, ben il 43% si sia concentrato su strumenti come social ed email marketing, il 31% sulla gestione di nuovi canali di vendita, anche online (31%), e il 18% sulla conoscenza e gestione della relazione con il cliente.

Altri dati di sicuro interesse per il nuovo volto dell’intermediazione post pandemica, attengono a dettagli non certo marginali: il 4% delle adv sta cambiando modello di gestione e ha deciso di affiliarsi a un network o di affidare a quest’ultimo la gestione delle attività di back office, mentre l’8% ha già deciso di chiudere il negozio su strada e passare all’online o alla consulenza, con un 19% di agenti che ha scelto di lavorare solo su appuntamento.

Anche sul versante del tour operating, la trasformazione è in atto da mesi con una forte spinta verso la digitalizzazione, con presenza sempre più forte sui canali digitali diretti con l’introduzione di strumenti all’avanguardia formule di dynamic packaging in piattaforme consumer, che prevedono servizi sempre più imprescindibili come l’assistenza e l’assicurazione (oggi inclusa nel 92% dei viaggi venduti dalle agenzie, e nel 66% dei casi già all’interno del pacchetto di viaggio).

«Sono state diverse le proposte innovative messe in campo dagli operatori in questi ultimi due anni – osserva Eleonora Lorenzini, direttore degli Osservatori Innovazione Digitale nel Turismo e Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali – Il momento particolare che ci troviamo ad affrontare rende urgente ripensare alle strategie in grado di indirizzare il travel verso nuovi scenari, sia a livello di singola impresa che di settore. Un booster di innovazione, insieme a un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse pubbliche (come quelle del Pnrr), potranno aumentare le difese immunitarie necessarie per affrontare i cambiamenti che ci aspettano e la capacità di reazione di ciascuna parte del sistema».