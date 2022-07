Un anno del t.o. creo: «Prenotazioni solo con agenzie di viaggi»













Il tour operator pesarese creo compie un anno e rilancia la promessa di viaggi “tailor made, rapporto umano, professionalità, esperienza ed esperienze”.

«Semplicità nella gestione dei rapporti e ascolto sono state le parole chiave su cui abbiamo basato ogni nostra scelta», dichiarano Jury Truffelli e Fabrizio Imperatori, soci fondatori (ex Eden) del marchio creo, affiancati nell’impresa dai colleghi Anya Bracci e Luigi Leone.

Il sito creo.travel ruota intorno ai concetti di Tracce ed esperienze di viaggio. «Non parliamo di pacchetti viaggio che, per definizione, sono qualcosa di costruito. Noi parliamo di Tracce, appunto, impronte che lasciamo ai nostri clienti; un insieme di idee da cui prendere spunto per poter creare il viaggio personale e desiderato», spiega Bracci, direttore commerciale e marketing.

A illustrare le proposte interviene Leone, direttore di prodotto: «Le nostre Tracce di viaggio sono raggruppate in By creo, esperienze vissute da noi in prima persona; Places of, per chi vive una destinazione per la prima volta; Experience, momenti consapevoli che portano chi viaggia alla scoperta del territorio in ogni suo aspetto; Smart, per chi predilige l’esperienza autentica e completa al comfort di un hotel».

La Traccia, poi, può diventare “unica” selezionando le Estensioni e le Attività preferite. «Le esperienze di viaggio sono un’innovazione importante, che mette emozioni e ricordi davanti a nomi di località. Vogliamo essere il riferimento di agenzie, viaggiatrici e viaggiatori; un connettore attento ed esperto che crea luoghi unici», afferma Tommaso Monaldi, brand & innovation manager, anch’egli in creo sin dalla nascita.

creo.travel è una piattaforma in progress. «Nei prossimi mesi presenteremo importanti novità che punteranno sempre più all’unicità del viaggio», anticipa Leone. Un percorso in cui, sottolinea Bracci, «i feedback degli agenti di viaggi saranno fondamentali per i prossimi aggiornamenti e per la buona riuscita del progetto».

Il sito si rivolge anche al cliente finale, ma per concludere la prenotazione è sempre prevista l’intermediazione di un’adv.