Un anno con L’Agenzia di Viaggi

Nuovi prodotti editoriali, media partnership internazionali, l’evoluzione dell’Annuario del Turismo, la decima edizione del Premio Turismo Responsabile: L’Agenzia di Viaggi si lascia alle spalle un anno di grandi slanci e format innovativi, che abbiamo deciso di ripercorrere in questa photostory di fine 2019, augurandoci una nuova stagione ancora più ricca ed entusiasmante. Buone feste e arrivederci al 3 gennaio 2020.

Il 9 ottobre 2019 debutta ViaggiOff, primo giornale alternativo di informazione turistica, costola unconventional de L’Agenzia di Viaggi Magazine. Attraverso le sue nove categorie – Another Italy, Art&Culture, Food, Hi Tech, Green+, Lgbt Travel, Lifestyle, Luxury, Travel Different – questa testata online all’indirizzo www.viaggioff.it ribalta la tradizionale gerarchia delle notizie. Un concetto ribadito nella tag line “Un altro mondo” e nell’invio della newsletter settimanale nel giorno off per eccellenza: la domenica.

Dieci servizi per dieci diverse destinazioni: dall’Estremo Oriente all’Italia. A fine anno L’Agenzia di Viaggi pubblica “Appunti di Viaggio”, una raccolta dei migliori reportage del 2019 redatti dai suoi giornalisti. Il direttore, Roberta Rianna, presenta così il progetto editoriale: «Panda giganti e delfini rosa. Super cascate e mari selvaggi. Le favole di Andersen, le note di Paolo Conte, un sorso di tequila. E allora cin cin a quest’anno di viaggi, incredibili quasi quanto quelli di Gulliver. Dodici mesi di check in e passaporti, fusi orari, rotte e deviazioni in cui gli inviati de L’Agenzia di Viaggi Magazine hanno raccontato il mondo. E lo hanno fatto a modo loro: portando il cuore nel trade, l’emozione nel giornalismo di servizio, soprattutto la cultura nella tecnica».

Dopo Londra, Berlino, Dubai, Singapore e Madrid (solo per citarne alcune), a ottobre arrivano le fiere di Beirut e Istanbul. Sono due le nuove media partnership che si aggiungono al portfolio degli accordi siglati da L’Agenzia di Viaggi Magazine con tutte le più importanti manifestazioni legate al travel a livello italiano e internazionale. Nel 2020, il calendario degli agreement incomincia con Fitur Madrid (22-26 gennaio), Bit – Borsa internazionale del turismo, a Milano dal 9 all’11 febbraio; Itb Berlin (4-8 marzo), Mitt Mosca (17-19 marzo), per proseguire poi con l’Arabian Travel Market (19-22 aprile) e con il World Travel & Tourism Council Global Summit, che si terrà a San Juan, Porto Rico, dal 21 al 23 aprile 2020.

A tre anni dal completo restyling grafico de L’Agenzia di Viaggi Magazine, continua la sua evoluzione con la metamorfosi della prima pagina. Oggi la copertina è sempre più fotografica, dominata immagini impattanti e titoli evocativi.

L’Agenzia di Viaggi presenta in Bit il suo Annuario.19 del Turismo: un Manuale quest’anno ancora più ricco. Nella sua edizione cartacea tornano, infatti, le schede tecniche di tour operator e ricettivisti, che dal prossimo anno saranno arricchite dalla voce “fondo di garanzia” con tanto di nome del referente, indirizzo pec e partita Iva. E in copertina, come da tradizione, i volti dei personaggi del turismo.

Sul palcoscenico del World Travel Market di Londra lo scorso 5 novembre il direttore de L’Agenzia di Viaggi Magazine, Roberta Rianna, consegna il premio a Roberto Pagliara, amministratore delegato di Nicolaus Group, vincitore per l’Italia dei Wtm Travel Leaders Awards 2019. Il premio è assegnato in collaborazione con i media partner della fiera di Londra, tra cui, il nostro giornale, che negli anni scorsi ha visto sul podio grandi imprese come Costa Crociere, Grimaldi Lines e Trenitalia.

I protagonisti del travel raccontano e si raccontano in un format video innovativo e immediato come #1MINUTOINFIERA, che viene riproposto da L’Agenzia di Viaggi anche durante la fiera Bit a Milano dal 10 al 12 febbraio 2019.

Martedì 17 dicembre si svolge all’Albergo Etico di Roma la decima edizione del Premio Turismo Responsabile Italiano, intitolato a Cristina Ambrosini, e patrocinato da Enit, Astoi, Fiavet, Assoviaggi e Fto. La cerimonia ha visto assegnare la prestigiosa “pergamena della responsabilità” a cinque vincitori per le categorie Agenzie di viaggi, Tour operator, Ospitalità, Enti e consorzi, Startup responsabile, oltre a tre realtà a cui è attribuita una menzione speciale.