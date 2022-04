Un altro resort alle Maldive firmato Sun Siyam













Un’altra struttura alle Maldive per il Gruppo Sun Siyam Resorts. Si chiama Siyam World Maldives, 5***** l’ultimo resort del brand, inaugurato a fine ottobre su una delle più grandi isole dell’arcipelago, l’atollo di Dhigurah Noonu, e caratterizzato da due differenti proposte, tra il più classico hotel e le sofisticate ville dell’esclusivo The Beach House Collection.

La principale caratteristica del Siyam World Maldives è che si trova su un’isola molto estesa di 22 ettari, che offre un contesto naturale unico e raro alle Maldive: oltre a 4 chilometri di spiaggia e 6 di barriera corallina, con l’interno dell’isola tra vegetazione rigogliosa e varie specie animali. E con l’obiettivo di non impattare fortemente sulla natura del luogo, il resort è stato concepito in diverse aree, ognuna delle quali offre propri servizi e punti ristoro, tra cui ci si muove con mini bus elettrici.

Si può scegliere tra 21 tipi di sistemazioni differenti con camere che spaziano da 89 fino a 3.000 metri quadrati, 6 bar e 8 ristoranti, una spa immersa nella vegetazione tropicale e molte proposte per il divertimento. C’è il Siyam Water World, il più grande parco acquatico sull’acqua del sud est asiatico, la World Sports Area, con campi da tennis, campo da calcio regolamentare, beach volley, beach cricket, campi da basket ed il kid club Little Explorers. Oltre, ovviamente all’offerta di sport acquatici di ogni tipo.

Senza dimenticare The Beach House Collection, l’area esclusiva del Siyam World Maldives riservata a un pubblico adulto, che offre 24 residenze suddivise in sette categorie abitative, incluso The Palace.