Un aiuto concreto: il check-up gratuito fiscale contabile organizzativo della tua agenzia

La crisi Covid-19 sta scombussolando l’economia e la società e in particolare le agenzie di viaggi. Chi scrive ha iniziato la sua attività professionale facendo la gavetta come agente di viaggi nel 1971. Da allora molte altre crisi le abbiamo vissute e superate e siamo convinti che supereremo anche questa. Forse è più terribile delle altre, ma il piccolo imprenditore sa come fare in questi casi: tirare la cinghia, risparmiare il risparmiabile e poi riprendere in tutti gli spiragli possibili usando la propria testa e il proprio lavoro.

In questo senso l’agenzia di viaggi è una impresa fra le più resilienti e, come abbiamo già avuto occasione di dichiarare, alla fine ce la farà: leggi su questo magazine La resistenza delle agenzie di viaggi. Ed è quello che stanno facendo ora in concreto la grandissima maggioranza dei nostri clienti.

Intanto che “a nuttata” ancora dura, anche noi tiriamo un pochino la cinghia e, per esempio, dallo scorso 23 febbraio fino a questo momento abbiamo fatto 5.294 assistenze alle Agenzie di Viaggi clienti a costo zero, cioè includendo tutte le eccezionalità delle misure Covid-19 nel normale canone di servizio senza alcun supplemento. Per fare questo abbiamo anche rafforzato ADVteam (i nostri consulenti operativi) e il nostro Centro Studi (i Professionisti specializzati nelle varie discipline della gestione aziendale).

Adesso mettiamo queste risorse a disposizione di tutte le Agenzie di Viaggi italiane. Per loro, e nell’impossibilità di tenere i consueti Seminari residenziali presso le principali Fiere di settore, offriamo il programma (gratuito):

check-up fiscale-contabile-organizzativo one-2-one in agenzia, oppure via skype in caso di difficoltà di spostamento.

Se rispondi SI a una o più di queste domande:

In occasione della crisi Covid-19 non hai trovato adeguata assistenza e/o hai speso troppo?

non hai trovato adeguata assistenza e/o hai speso troppo? La contabilità in agenzia porta via troppo tempo e/o costa troppo?

porta via troppo tempo e/o costa troppo? Hai l’impressione di pagare troppe tasse ?

? Non riesci a trovare collaboratori o Consulenti specializzati per le agenzie di viaggi?

per le agenzie di viaggi? Il tuo attuale gestionale costa troppo e/o è troppo complicato o troppo antico?

costa troppo e/o è troppo complicato o troppo antico? Problemi con la fatturazione elettronica ?

? Richiami dall’Agenzia delle Entrate per i corrispettivi elettronici ? (le prime lettere sono arrivate alle agenzie lo scorso gennaio 2020);

dall’Agenzia delle Entrate per i ? (le prime lettere sono arrivate alle agenzie lo scorso gennaio 2020); Basso voto Isa e rischio di verifica fiscale, specialmente per le contabilità semplificate? (le prime lettere sono arrivate già a fine 2019);

e rischio di verifica fiscale, specialmente per le contabilità semplificate? (le prime lettere sono arrivate già a fine 2019); Qualsiasi altro problema di natura organizzativa e/o amministrativa?

un check-up con il Centro Studi ©ADVManager può essere utile.

Per richiederlo basta contattare ©ADVManager sul sito internet o via email.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 11 settembre 2020, n. 52

Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato

L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner

Scrivi a: futuro@advmanager.org / Consulta: www.advmanager.org