“Ulisse, il piacere della scoperta”: Alberto Angela in Groenlandia con 4Winds













La troupe e la redazione del famoso format “Ulisse, il piacere della scoperta” di Alberto Angela ha realizzato una puntata dedicata alla Groenlandia – che andrà in onda su RaiUno il prossimo 9 aprile – avvalendosi di tutti i servizi predisposti dal tour operator 4Winds.

Per realizzare il programma 4Winds ha provveduto a organizzare i servizi a terra con base a Ilulissat/Baia di Disko (ovest della Groenlandia), a Sermermiut (sentiero Unesco), dove le riprese sono durate cinque giorni, al Ghiacciaio Eqi (luogo più importante e iconico della Baia), a Qasigiannguit (per conoscere meglio la fiera popolazione Saqqaq) e in altre località.

«Abbiamo collaborato con la redazione – racconta Franco Fenili, patrono di 4Winds – anche mettendoli in contatto con gli Enti del turismo (Groenlandia e Danimarca), Icefjorf Center e Unesco Groenlandia. Abbiano fornito i servizi relativi al viaggio e al soggiorno, dai voli ai pernottamenti, pasti e transfer, incluso battello e guide locali in privato fra cui Mrs. Pirvè, guida Inuit espertissima. È stata una grande soddisfazione per noi ricevere i complimenti della produzione per il lavoro svolto».