Ukraine Airlines, tragico schianto in Iran di un B737

Non ci sono superstiti tra le 177 persone a bordo dell’aereo dell’Ukraine International Airlines che si è schiantato pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran. A dirlo è l’agenzia di stampa Irna, secondo cui l’incidente ci sarebbe stato a causa di un guasto tecnico.

L’aeromobile, diretto a Kiev, era un Boeing 737-800, un velivolo che pur appartenendo alla stessa famiglia del 737 Max non condivide lo stesso tipo di software della macchina che nell’ultimo anno è stata coinvolta in due gravi incidenti in Indonesia ed Etiopia, e la cui produzione è stata temporaneamente sospesa.

Intanto, la Us Federal Aviation Administration ha vietato a tutti i voli commerciali a stelle e strisce di entrare nello spazio aereo di Iran, Iraq, Oman, emirati Arabi Uniti e Paesi del Golfo, dopo il lancio di missili contro le basi militari Usa in Iraq. A questo proposito, Singapore Airlines e Malaysia Airlines hanno deciso di deviare tutti i loro voli che attraversano lo spazio aereo iraniano, con il vettore malese non sorvolerà più neppure lo spazio aereo iracheno.