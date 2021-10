Uk verso l’apertura totale: solo 7 Paesi restano in rosso













L’Inghilterra ha ridotto da 54 a soli sette, il numero di Paesi della “lista rossa”, ovvero quelli considerati a più alto rischio di coronavirus e dai quali i viaggiatori devono mettersi in quarantena all’arrivo negli hotel designati dal governo.

Il cambiamento, annunciato giovedì, rimuove 47 paesi e territori dall’elenco, tra cui Afghanistan, Brasile, Messico e Sud Africa, ed entrerà in vigore lunedì alle 4 del mattino ora locale.

A partire dall’11 ottobre, gli arrivi da 47 paesi non dovranno quindi più entrare in quarantena in hotel. Dovranno solo fare un test PCR o prima del giorno 2.

Le regole di viaggio pandemiche nel Regno Unito sono state recentemente già semplificate, con l’eliminazione della “lista ambra” all’inizio di questa settimana e la modifica dei consigli “contro le vacanze” per 32 paesi.

«Stiamo rendendo più facile il ricongiungimento delle famiglie e dei propri cari, riducendo in modo significativo il numero di destinazioni sulla lista rossa, grazie in parte ai maggiori sforzi di vaccinazione in tutto il mondo», ha dichiarato Grant Shapps, Segretario di Stato ai trasporti.

I paesi rimasti nell’elenco sono tutti in America Latina o nei Caraibi: Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Haiti, Panama, Perù e Venezuela.

Con le nuove regole, le persone completamente vaccinate che arrivano da paesi non presenti nella lista rossa non dovranno più fare un test del coronavirus prima di recarsi in Inghilterra, anche se dovranno comunque effettuare un test (a loro spese) il secondo giorno dopo il loro arrivo.

Le persone non vaccinate che viaggiano da queste destinazioni dovranno comunque fare un test pre-partenza, e poi il secondo e l’ottavo giorno dopo l’arrivo, oltre a doversi comunque isolare per 10 giorni.

Sajid Javid, segretario alla salute della Gran Bretagna, ha definito il “fenomenale” il progresso del Oaese nella vaccinazione. Il 73% delle persone in Gran Bretagna ha ricevuto una singola dose e il 67% è completamente vaccinato.