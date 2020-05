Uk, quarantena obbligatoria per chi arriva dall’estero

Chi arriverà nel Regno Unito, a eccezione di Francia e Irlanda, dovrà mettersi in quarantena per 14 giorni. Discorso, questo, che vale quindi anche per i cittadini britannici che vanno in altre destinazioni e poi faranno ritorno a casa.

La misura, che come obiettivo ha appunto quello di prevenire il contagio da coronavorus, è stata annunciata da Boris Johnson, che però non ha fornito ancora i dettagli: «Presto, quando la diffusione del Covid sarà significativamente più bassa, si imporrà la quarantena alle persone che arriveranno nel nostro Paese».

Quanto a Francia e Irlanda, secondo Bbc, l’Uk avrebbe siglato un accordo per cui entrambi i Paesi non saranno interessati dalle restrizioni. Al momento, però, sembrerebbe che compagnie aeree e aeroporti del Regno Unito si siano lamentati per non essere stati informati dal governo in merito a tale misura nei dettagli. Soprattutto, si richiede una data di entrata in vigore e la sua durata.

«Tutti, compreso il governo, devono adattarsi alla nuova normalità, ma questo non è il modo di farlo», ha affermato Tim Alderslade, rappresentante di Airlines Uk.