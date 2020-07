Uk, il via libera alle fiere lancia la conferma del Wtm London

Dal 1° ottobre i delegati internazionali potranno arrivare nel Regno Unito per partecipare alle fiere. A deciderlo è stato il governo inglese, che in questo modo ha dato di fatto una spinta decisiva alla ripresa anche del settore turistico, dal momento che Wtm Londra, e i suoi eventi collaterali (Travel Forward e la London Travel Week) sono programmati per i primi giorni di novembre.

Quest’anno, si legge in una nota della manifestazione più importante a livello mondiale per il turismo, il focus dell’evento sarà posto sulla ripresa dell’industria del travel, il tutto grazie a una formula che combinerà l’evento “live” (anche quest’anno tenuto presso ExCel) con uno “virtuale”, che si svolgerà la settimana successiva.

«È una notizia fantastica quella che abbiamo ricevuto dal governo inglese – ha detto il direttore di Wtm, Simon Press – Ci auguriamo di poter rappresentare il punto di svolta per l’intera industria del turismo a livello globale».