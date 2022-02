Uk chiama i turisti con “Welcome to another side of Britain”













VisitBritain, l’agenzia nazionale del turismo britannico, ha lanciato Welcome to another side of Britain (ovvero “La Gran Bretagna come non l’hai mai vista”), la nuova campagna globale per rilanciare il turismo internazionale dopo l’allentamento delle restrizioni antiCovid e la riapertura dei confini a tutti i turisti vaccinati dall’11 febbraio.

Per la campagna di marketing internazionale Great Britain sono stati investiti 10 milioni di sterline, e i riflettori sono puntati sulle città britanniche, sui messaggi di benvenuto e rassicurazione e sui principali eventi di quest’anno, tra cui il Giubileo di Platino di Sua Maestà la Regina, i Commonwealth Games di Birmingham 2022 e Unboxed, la celebrazione della creatività in tutto il Regno Unito.

Il ceo di Visit Britain, Sally Balcombe, ha dichiarato: «Sappiamo che c’è un grande desiderio di tornare a viaggiare, e la nostra priorità è quella di rilanciare la domanda per la Gran Bretagna e la spesa dei visitatori il più rapidamente possibile, competendo duramente con altre destinazioni per la crescita della nostra economia. Oltre ai messaggi di benvenuto e rassicurazione, stiamo puntando i riflettori sulle nostre città, oggi più dinamiche ed eclettiche che mai. Raccontando le storie del nostro famoso patrimonio storico e le attrazioni iconiche delle città con un tocco moderno e inedito, la nostra vivace cultura contemporanea e l’innovativa scena enogastronomica, stiamo mostrando che la Gran Bretagna offre esperienze nuove ed emozionanti da venire a provare proprio ora».

La campagna pubblicitaria internazionale di VisitBritain prende il via con un mix di cortometraggi e contenuti incentrati sulle città attraverso i social media, la pubblicità digitale e la stampa. Il contenuto guiderà anche il traffico online su www.visitbritain.com con idee e link ad attività da fare nelle città, attrazioni turistiche ed esperienze.

La campagna è in corso nei principali mercati europei del Regno Unito, tra cui Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna, e negli Stati Uniti, il mercato più prezioso.