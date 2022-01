Uk allenta le misure: quarantena breve e no al green pass













Superato il picco dei contagi dovuto alla variante Omicron, il Regno Unito prosegue nel percorso di allentamento delle misure restrittive per i proprio cittadini.

Dopo aver abolito il test pre-partenza per i vaccinati che entrano in Uk, il governo guidato da Boris Johnson ha abbreviato l’isolamento domiciliare per i contagiati o per chi è entrato in contatto con un positivo da sette a 5 giorni. Alla fine del quinto giorno, infine, un risultato negativo del tampone permette al cittadino di poter uscire liberamente da casa. Questa norma è entrata in vigore questa settimana.

L’esecutivo, infine, si avvia ad abolire il green pass locale – introdotto a ridosso di Natale – per accedere a grandi eventi, concerti e discoteche. La data del probabile dietrofront è fissata per il 26 gennaio – secondo quanto riporta Il Corriere della Sera – è prevede che non sia più necessario presentare un certificato di vaccinazione per i suddetti eventi.

Secondo i media locali, inoltre, sempre il 26 gennaio verrà abbandonato l’indicazione governativa di incentivare lo smart working; mentre resterebbe in vigore la necessità di utilizzare le mascherine nei negozi ee sui mezzi di trasporto pubblici.

Secondo i media locali, infatti, il governo è convinto che la curva dei contagi sia ormai in fase discendente e l’ondata ha avuto comunque un impatto non eccessivo sul sistema sanitario.