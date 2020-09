Uiltrasporti contro Wizz Air: “Non rispetta le regole italiane”

Uiltrasporti chiede a Wizz Air di rispettare le regole e le leggi italiane in materia di contratti, soprattutto alla luce dell’annuncio della compagnia ungherese di operare rotte domestiche in Italia. “Nonostante le reiterate richieste di incontro, al momento Wizz Air ancora non convoca le parti sociali. Questo per noi non costituisce un buon viatico”, sottolinea la nota congiunta del segretario generale, Claudio Tarlazzi, e del segretario nazionale, Ivan Viglietti.

“Riguardo l’annuncio della società Wizz Air di apertura di linee domestiche sul traffico nazionale, sottolineiamo che accogliamo sempre con favore chi intende operare nel nostro Paese avviando iniziative industriali di occupazione e sviluppo, che devono necessariamente partire dal presupposto del rispetto delle regole e delle leggi italiane. Nel caso di WizzAir, si rende ineludibile da parte della compagnia il riconoscimento dei diritti e delle tutele dei lavoratori, applicando il Ccnl del trasporto aereo come riferimento minimo per tutti i suoi dipendenti basati in Italia, nonché la salvaguardia delle libertà sindacali ed il rispetto delle relative rappresentanze dei lavoratori», sottolinea lia nota del sindacato.

Uiltrasporti, quindi, chiede un pronto cambio di passo della dirigenza della compagnia ungherese “al fine di avviare un percorso reciprocamente proficuo e scongiurare scenari conflittuali, nell’interesse dei lavoratori e della mobilità del Paese, che hanno bisogno soprattutto in questo momento di iniziative costruttive di ripresa e sviluppo”.