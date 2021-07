Ue, via libera all’esonero contributivo per autonomi e professionisti













La Commissione europea ha autorizzato l’esonero contributivo parziale, con uno sconto fino a un massimo di 3mila euro, in favore di lavoratori autonomi e professionisti, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e potenziato nelle risorse fino a 2,5 miliardi dal decreto Sostegni.

L’esonero spetta ai lavoratori autonomi, compresi i titolari e coadiutori di agenzia di viaggi e soci lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago dell’Inps, e ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps, che lo potranno richiedere a fronte di un reddito complessivo del 2019 non superiore a 50mila euro e in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019.

La bozza del decreto ministeriale di attuazione, nonché la scadenza per la presentazione della domanda per la decontribuzione fissata al 31 luglio, è già circolato nei mesi scorsi. Nel disegno di legge di conversione del dl Sostegni-bis, approvato dalla Camera dei Deputati e ora all’esame del Senato (dove non sarà modificato), si è intervenuti per consentire la presentazione della domanda anche se non si è in regola con i contributi previdenziali.

La verifica verrà effettuata a partire dal 1° novembre prossimo, tenendo conto di quanto versato dagli interessati entro il 31 ottobre.

Affinché l’agevolazione diventi operativa bisognerà che venga pubblicato il decreto ministeriale e poi che gli enti previdenziali interessati diffondano le istruzioni per la presentazione della domanda.