Ue, via libera agli aiuti da 2,5 miliardi per le ferrovie tedesche













La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell’Ue, due tranche di aiuti del governo tedesco per un totale di 2,5 miliardi di euro a sostegno del suo settore di trasporto ferroviario (sia merci sia passeggeri sulle tratte a lunga percorrenza) colpito dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.

I due schemi di aiuti garantiranno un maggiore sostegno pubblico per incoraggiare ulteriormente lo spostamento del traffico merci e passeggeri dalla strada alla ferrovia. Il sostegno nell’ambito dei regimi assumerà la forma di una riduzione dei diritti pagati dalle imprese ferroviarie per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria sia nel settore del trasporto merci su rotaia sia nel settore dei passeggeri ferroviari a lunga percorrenza.

Le misure, secondo Bruxelles, contribuiranno quindi a prevenire la perdita di quote di mercato del trasporto ferroviario rispetto alle modalità di trasporto concorrenti. La prima misura, che ha un budget stimato di 2,1 miliardi di euro, coprirà circa il 98% dei canoni infrastrutturali pagati dal trasporto ferroviario tedesco (passeggeri) nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2022.

La seconda misura modifica un regime di aiuti esistente del 2018 a sostegno degli operatori del trasporto merci ferroviario in Germania. Con un budget stimato di 410 milioni di euro, l’emendamento aumenta il sostegno a circa il 98% dei canoni infrastrutturali pagati dagli operatori del trasporto merci ferroviario nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2021. La misura segue un analogo aumento di budget per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, approvato dalla Commissione lo scorso maggio.

Per il vicepresidente esecutivo della Commisisone Ue, Margrethe Vestager, “le misure approvate oggi aiuteranno gli operatori del trasporto merci e passeggeri in Germania a superare la difficile situazione. Le misure contribuiranno a mantenere la competitività della ferrovia rispetto ad altri modi di trasporto, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo».