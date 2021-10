Ue, via libera a 31,9 miliardi per le imprese italiane













La Commissione europea ha approvato uno schema di aiuti di Stato di 31,9 miliardi di euro a supporto delle imprese italiane ancora in sofferenza per via delle ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19. Lo schema di supporto, come si legge nella nota Ue, rientra nel campo del Temporary Framework.

Margrethe Vestager, executive vice-president, ha dichiarato: «Molte imprese in Italia hanno subito gravi perdite per via della pandemia e la misura appena approvata risulta essere assolutamente necessaria, in termini di emergenza liquidità e copertura dei costi fissi. Continuiamo a lavorare a stretto rapporto con gli Stati membri in modo tale da mitigare l’impatto del Covid in linea con le regole comunitarie».

Lo schema di aiuti approvato dall’Ue è aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalla grandezza e dal settore in cui operano. Per chi opera nel turismo e richiede l’erogazione di importi limitati, si possono ricevere fino a 1,8 milioni di euro (fino al 31 dicembre 2021). Quando si agisce, invece, sui costi fissi, non si possono richiedere più di 10 milioni di euro per impresa (si copre il periodo marzo 2020-dicembre 2021).