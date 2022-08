Ue, il visto elettronico Etias slitta a fine 2023













Entrerà in vigore a fine 2023 l’Etias, l’European Travel Information and Authorization System per i viaggiatori che arriveranno in Europa da oltre 60 Paesi, tra cui anche gli Stati Uniti, e che dovranno pagare una fee di 7 euro.

L’aggiornamento è stato fatto direttamente sul portale Home and Affairs dell’Unione europea (clicca qui per visionare la pagina) e la sua sperimentazione dovrebbe partire già entro il termine del 2022. Lo strumento, simile all’Esta statunitense, monitora i visitatori esenti dalla richiesta di visto.

I viaggiatori che richiederanno l’Etias – il documento una volta rilasciato ha una durata di tre anni – dovranno fornire dati come le informazioni sanitarie e anagrafiche così come i titoli di studio di cui si è in possesso e le proprie esperienze di lavoro.

L’European Travel Information and Authorisation System entrerà in vigore anche per i cittadini di Regno Unito, Stati Uniti, Emirati Arabi, Giappone, Brasile e Australia.