Uber si veste da super app e offre voli e hotel













Approccio end-to-end anche per Uber, che si prepara a diventare una travel super app e aggiunge nell’offerta l’opzione treni e car rental, per poi aprire presto ai voli e agli hotel.

I primi step della nuova era Uber li muoverà nel Regno Unito, dove già dall’estate 2022 si potranno acquistare biglietti treno e pullman, fino a giungere al roll out della soluzione noleggio auto.

A distanza di un anno, almeno stando ai programmi attuali, Uber lancerà nella sua app l’area voli e hotel, per dare la possibilità agli utenti di acquistare l’intero viaggio. Il progetto, si legge sulla stampa internazionale, rientra chiaramente in un progetto pilota, con l’azienda Usa che non venderà i biglietti direttamente ma lo farà in partnership con una serie di piattaforme.

La novità segue l’ultimo prodotto lanciato, ovvero Uber Explore, con cui le persone possono prenotaree experience, pranzi, cene o anche eventi live.

«Ciascuno di noi apprezza la libertà di organizzare un viaggio con semplicità e convenienza – ha dichiarato Jamie Heywood, regional general manager Uk, Northern and Eastern Europe di Uber – Da anni offriamo la possibilità di andare in bici o anche in scooter, aggiungere i treni e i pullman è una naturale evoluzione. Passeremo poi ai voli e agli hotel, per creare una door-to-door travel experience».