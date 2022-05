Uber diventa super app e lancia “Travel”













Procede lo sviluppo di Uber in super app. Come anticipato nei mesi scorsi, il colosso americano amplia il raggio di azione nel settore dei viaggi e lancia la funzionalità Uber Travel, che grazie alle informazioni raccolte negli account Google consente una più semplice gestione delle prenotazioni effettuate.

Inizialmente, Uber Travel oltre alla gestione del booking consentirà di prenotare corse in auto per le varie tappe del proprio itinerario, ma successivamente anche treni e noleggio di veicoli per poi aprirsi con molta probabilità al segmento voli e hotel.

Per incentivare i viaggiatori a usare l’app il sistema proporrà il 10% di cashback in Uber Cash, valuta interna dell’app, per ogni corsa prenotata con Uber Travel. Il nuovo aggregatore è già disponibile negli Stati Uniti e arriverà anche in Canada. Successivamente toccherà al Regno Unito.

In tema di mobilità è stata, infine, lanciata anche Uber Charter, un modo per prenotare un mezzo più capiente come un van o anche un “party bus” per gli eventi speciali.