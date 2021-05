Uappala Hotels stringe un accordo con Europ Assistance













Cresce il mercato delle assicurazioni di viaggio. Uappala Hotels ha siglato una partnership con Europ Assistance per permettere a tutti i clienti di beneficiare dell’esclusiva offerta Hotel Safety Program, per offrire un soggiorno il più possibile sicuro e anti-Covid.

La polizza proposta è inclusa al momento della prenotazione e prevede assistenza sanitaria illimitata e copertura delle spese mediche, rimborso per costi dovuti a prolungamento del soggiorno o interruzione dello stesso, a causa di quarantena forzata o restrizioni imposte da organi di controllo del Paese di origine. Tutte le garanzie sono Covid free, ovvero includono le cause dirette da coronavirus.

Il programma risponde alle esigenze emerse da un sondaggio online che ha coinvolto oltre 5mila persone. Gli aspetti più importanti per gli ospiti di un hotel sono il recupero della penale in caso di cancellazione, l’assistenza sanitaria qualificata, il rimborso di spese mediche e dei servizi non goduti in caso di rientro anticipato.

Il 44% degli intervistati dichiara la disponibilità a pagare un costo aggiuntivo per aver la garanzia di poter cancellare la prenotazione fino al giorno prima della partenza, mentre se fino a pochi mesi fa solo un terzo dei viaggiatori acquistava una polizza viaggi adesso questo numero ha registrato una vera impennata attestandosi quasi al 70%.