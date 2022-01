Tuttohotel si farà a Napoli dal 7 al 9 marzo













Slitta la seconda edizione di TuttoHotel, il salone espositivo dedicato alle strutture ricettive organizzato da Squisito Eventi e in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 17 al 19 gennaio 2022, ora posticipato al 7, 8 e 9 marzo 2022.

«Una scelta non facile ma non potevamo fare altro – ha dichiarato Raffaele Biglietto, direttore di TuttoHotel – Nonostante tecnicamente fosse possibile svolgere il salone fra pochi giorni, l’evolversi della pandemia e dei contagi diffusi anche tra il personale delle aziende che avrebbero dovuto partecipare al nostro appuntamento come espositori, metteva a repentaglio due anni di lavoro».

«D’accordo con il management della Mostra d’Oltremare abbiamo deciso di rinviare TuttoHotel alle prime date utili per garantire le migliori condizioni di partecipazione e visitazione. Ci auguriamo ora dopo l’ennesimo rinvio per Covid un’attenzione e una tutela maggiore per il comparto fieristico così martoriato dal 2020», ha concluso Biglietto.