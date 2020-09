Tutto su Germania e Franconia nel webinar del 30 settembre

Manca pochissimo ormai al webinar gratuito e interattivo “Città della Germania – Highlights Franconia” organizzato dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo. Il modo migliore per scoprire la Germania, immergendosi nell’area che più di altre ne custodisce la storia, la Franconia, regione turistica della Baviera.

Il seminario online è in programma mercoledì 30 settembre alle ore 14 su Travel ID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo, e le iscrizioni sono ancora aperte.

Per iscriversi basta cliccare su questo link e compilare il form di registrazione.

Relatori dell’appuntamento con la formazione sono Johanna Zenyik, dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, e Mariella Faraoni di Franken Tourismus, Ufficio Turistico della Franconia.

Nella prima parte del seminario online Johanna Zenyik farà il punto sulla situazione attuale in Germania e presenterà l’offerta delle principali città tedesche alla scoperta di arte, cultura e tradizioni, e come punti di partenza per i viaggi nella natura.

Poi toccherà a Mariella Faraoni per conoscere meglio la Franconia, regione turistica della Baviera, nel cuore della Germania, tra Monaco e Francoforte e da sempre al centro dell’Europa e della sua storia.

Si partirà dalle sue 15 città, diverse per natura e carattere, tra cui Norimberga dall’anima medievale e dai tratti moderni, Fürth che vanta oltre 2.000 monumenti e una storia millenaria, e Erlangen di fondazione barocca, conosciuta anche per la sua tradizionale Bergkirchweih, la festa della birra più antica del mondo. Tutte città che nel 2021 saranno protagoniste di importanti eventi tematici.

Secondo tema sarà cultura e siti Unesco della Franconia, regione culla del Sacro Romano Impero e che ha conservato castelli medievali, fortezze rinascimentali, residenze barocche, splendidi edifici dall’architettura moderna.

Esistono anche itinerari a tema da percorrere, come la Strada Romantica, la Strada dei Castelli e tanti altri spunti legati all’enogastronomia o alle località termali.

Per le vacanze attive, la regione ha una superficie di 23.000 km2, coperta quasi per la metà da dieci grandi parchi naturali, con ambienti e sentieri escursionistici, piste ciclabili con certificazioni della massima qualità, aree per l’arrampicata sportiva, fiumi su cui pagaiare.

Ci sono poi le eccellenze della tavola come i Lebkuchen, i tradizionali biscotti di Natale di Norimberga, o le salsicce arrosto nelle loro varie forme. Oltre a birre e vini di qualità e tanti piatti preparati con prodotti freschi e di stagione, a km 0.

Infine, le tradizioni natalizie. Per l’Avvento le città della Franconia, grandi e piccole, si vestono a festa, mentre castelli e palazzi si illuminano al calar della sera e fanno da sfondo ai romantici mercatini di Natale con specialità tradizionali come il vin brûlé e le originali idee regalo di artisti e maestri artigiani. Vi è anche una grande varietà di percorsi dedicati ai presepi, mostre, concerti e visite guidate. I Mercatini di Natale delle 15 città della Franconia, infatti, sono diversi fra loro quanto le città stesse.