Tutto pronto per l’Ecoluxury Fair dal 5 al 7 novembre













Si avvicina la Ecoluxury Fair annunciata da Enrico Ducrot (amministratore di Viaggi dell’Elefante) già alcuni mesi fa in occasione del 15° anniversario del progetto Ecoluxury. Dopo due anni, grazie alla collaborazione di tutti i partner e all’organizzazione di Viaggi Dell’Elefante, l’evento si terrà dal 5 al 7 novembre a Roma.

La location scelta per questo evento è Palazzo Taverna, uno degli edifici nobiliari più straordinari e meno conosciuti del centro storico di Roma. Ad aprire la fiera, un forum sulla sostenibilità, con panel dedicati a temi quali l’hospitality di alta gamma, lo sviluppo territoriale, la smart-mobility e la finanza: saranno presentate al mercato testimonianze non solo di esperti, ma anche di proprietari e rappresentanti di eccellenze italiane e internazionali. Ospite d’eccezione e sponsor ufficiale dell’evento sarà l’Ente del Turismo di Israele, nella figura della direttrice Kalanit Goren Perry e del responsabile marketing Pietro de Arena.

«Il mio intento è quello di dare un forte segno di ottimismo e di diffondere fiducia nei confronti del futuro e del progresso non solo del nostro settore, ma dell’intera società – afferma Enrico Ducrot, ideatore del progetto Ecoluxury – E tanti i partner che ci stanno supportando, tra cui Israele, campione mondiale d’innovazione, sostenibilità e lotta contro il Covid, e ancora di più gli agenti di viaggi che vogliono essere presenti».

Soddisfazione per essere riusciti a organizzare l’evento, da parte di Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo: «In Israele abbiamo da sempre un occhio di riguardo per la sostenibilità e l’ecologia; il turismo luxury, unito appunto a una visione responsabile e innovativa dell’ambiente, rappresenta un segmento davvero importante e sarà uno dei primi che riprenderà nei prossimi mesi anche dall’Italia. Un’opportunità eccezionale per promuovere Israele sotto un aspetto ancora in parte sconosciuto al pubblico italiano, ma che verrà accolta con grande interesse da tutti coloro che stanno programmando un ritorno in Israele».

E Pietro de Arena, direttore marketing dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo ha aggiunto: «La partecipazione a questa convention come sponsor ufficiale è per il nostro ufficio un grande prestigio; una splendida occasione di incontro con i nostri partner storici e con nuovi players, con l’obiettivo di confrontarsi e fare squadra, finalmente in presenza, affrontando temi fondamentali per una corretta e futura crescita del turismo internazionale».

A completare il programma dell’evento alcune visite insolite della città di Roma, organizzate in collaborazione con la Agta – Associazione Guide Turistiche Abilitate – che potranno così a loro volta proporle ai loro clienti; iniziativa, questa, che ha contribuito a far guadagnare all’Ecoluxury Fair il patrocinio dell’assessorato allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini di Roma Capitale.