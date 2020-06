Tutto pronto per “in Sardegna si può”, il webinar di Baja Hotels e Sardinia360

Si avvicina la data del primo appuntamento con i webinar gratuiti e interattivi organizzati dal tour operator Sardinia360 e dal gruppo alberghiero Baja Hotels. Si parte martedì 16 giugno alle ore 14.30 su Travel ID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo, con “In Sardegna si può. Un viaggio tra le esperienze in Sardegna”.

Si parlerà di mare e non solo. I relatori del seminario online – Giulia Vizilio, commerciale Baja Hotels e responsabile experience Sardinia360, e Claudio Ardigò, direttore commerciale Italia Sardinia360 – daranno infatti il via a un viaggio virtuale alla scoperta della Sardegna attraverso esperienze originali. Un territorio ricchissimo fatto di mare color smeraldo e natura rigogliosa ma anche di siti archeologici, borghi, percorsi enogastronomici, panorami insoliti e importanti tradizioni culturali e enogastronomiche.

Per iscriversi basta cliccare su questo link e compilare il form di registrazione.

Il webinar sarà l’occasione per dedicare un focus alle strutture Baja Hotels, dando spazio al tour operator per mostrare il suo prodotto, composto da oltre 250 strutture “handpick” abbinate a itinerari esperienziali costruiti su misura da Sardinia360.

Tra le esperienze originali illustrate agli agenti di viaggi: le cooking class, l’osservazione dei delfini, i pranzi con i pastori, le escursioni nel canyon più grande d’Europa, ma anche le visite di siti archeologici come Barumini, Tharros, Cabras, i percorsi in mountain bike, sul quad a cavallo o a vela. La Sardegna si mostra con il suo ricco patrimonio da scoprire in qualsiasi momento dell’anno.

A questo primo appuntamento con la formazione per i professionisti del turismo, seguirà un secondo webinar in programma il 1° luglio.