Tutto il travel del futuro prossimo è a Bit 2023

Crescita dello slow tourism e ritorno alla grande dell’enogastronomia segneranno i prossimi anni. All’insegna della sostenibilità, filo conduttore sia degli eventi, sia delle aree espositive Leisure, BeTech e Mice Village.

Su quali tendenze dovrebbe puntare oggi un agente di viaggi per sviluppare il proprio business? Grazie al suo costante dialogo con tutti gli attori della filiera, Bit 2023 – al centro congressi Allianz MiCo da domenica 12 a martedì 14 febbraio 2023 – da sempre individua e propone in anteprima i trend con maggiori possibilità di trasformarsi in opportunità di crescita.

In primo piano il turismo lento che, secondo una recente ricerca dell’Università Cattolica, è uno dei quattro adattamenti del turismo al momento pandemico – insieme con le motivazioni, la scelta dei compagni e la tipologia di alloggio – destinati a diventare trend strutturali: già oggi lo prende in considerazione il 54% dei potenziali viaggiatori. Un buon esempio è il Turismo dei cammini: oltre ai must spirituali come la Via Francigena o il Cammino di Santiago, crescono anche i cammini focalizzati sull’open air come il Cammino dei Briganti (100 km tra Abruzzo e Lazio), il Sentiero del Viandante (45 km sul Lago di Como), l’Alta Via dei Monti Liguri (440 km sullo spartiacque) o la Via della Transumanza (224 km da L’Aquila a Foggia).

Una tendenza non nuova, ma che si conferma in crescita dopo la pandemia e si sta estendendo ad altre nicchie, è il turismo enogastronomico. New entry sono in particolare i birrifici artigianali (soprattutto in Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana) e le cantine olearie (in particolare in Puglia). Un fenomeno non solo italiano: secondo Statista, il solo turismo del vino vale nel mondo oltre 8,7 miliardi di dollari e vede l’Italia in testa alla classifica. Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico, inoltre, nel biennio 2019-20 sono aumentate le aziende agrituristiche che offrono proposte di degustazione (+8%) insieme alle altre attività, soprattutto all’aria aperta (+10%).

Filo conduttore è la sostenibilità che, a Bit 2023, sarà protagonista anche del ricco palinsesto di eventi insieme a innovazione, qualità e inclusione, oltre che nel percorso espositivo articolato nelle aree Leisure, BeTech e Mice Village. Ne sono esempi titoli come “Turismo naturalistico: verso una nuova consapevolezza”, o “Lentezza ed Eccellenza” per una fruizione consapevole dei percorsi turistici sia italiani sia internazionali.

Per scoprire come visitare Bit 2023 e come acquistare il biglietto visitare questa pagina. Per saperne di più su come partecipare come espositore consultare questa pagina.