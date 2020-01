Tutto il Mice in scena a Istanbul dal 22 al 24 gennaio

Prenderà il via il prossimo 22 gennaio la tre giorni tutta dedicata al Mice globale che avrà luogo presso l’Istanbul Congress Center. Giunta alla sua 7ª edizione, “Ace of Mice by Turkish Airlines” radunerà sulle rive del Bosforo oltre 15mila visitatori e, grazie al supporto della compagnia di bandiera turca, oltre 230 buyer internazionali, tra incentive house, pco, dmc e corporate executive, a cui si aggiungeranno circa 500 buyer provenienti da tutta la Turchia e un migliaio di espositori, in rappresentanza di più di 41 Paesi.

Oltre a un fitto programma di incontri b2b e di occasioni di networking dedicato a tutti gli hosted buyer (una per tutte, l’ AMEzing Party che avrà luogo in una location d’eccellenza sulle rive del Bosforo), la manifestazione offrirà anche un ricco menu di eventi e seminari aventi per oggetto gli argomenti più d’attualità.

Tra questi, il posto d’onore spetta a “Vestel Production Talks” (22-23 gennaio, Uskudar Hall), una due giorni di incontri in cui una delle più importanti case di produzione a livello mondiale illustrerà come ideare, progettare e gestire eventi su larga scala come i Giochi Olimpici, il contest di Eurovision e musical di Broadway.

Altro topic caldo al centro del summit, sarà quello che riguarda il futuro di Istanbul come destinazione Mice leader a livello mondiale. Per parlarne, ci saranno presidenti di agenzie di comunicazione, general manager di hotel e altri top executive dell’industria dei meeting, congressi ed eventi.

Una sessione speciale all’interno del programma di conferenze sarà infine dedicata a due case history. A illustrare i motivi di un successo che dura da anni sono stati chiamati i direttori dei Convention Bureau di Londra e Barcellona, a cui si affiancherà il global business director di American Express.