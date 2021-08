Tutti pazzi per la colazione in hotel. Nasce la figura del Chief buffet officer













Buffet vera passione per gli italiani. Lo evidenzia un recente studio di Hotels.com, secondo cui 73% degli italiani considera la colazione a buffet un vero must quando viaggia. La colazione dell’hotel è il criterio numero uno per il 64% degli italiani quando prenotano un albergo. Tra questi, la quasi totalità (87%) afferma di sfruttare al massimo il buffet della colazione. Dopo la colazione in modalità all you can eat, per gli italiani la priorità è avere una stanza grande (65%), una reception 24 ore su 24 (42%) e una spa o una piscina (44%).

E per la colazione, gli italiani sono anche disposti a rinunciare a qualche ora di sonno: Il 34% degli intervistati, infatti, dichiara di alzarsi presto solo per avere la migliore selezione al buffet della colazione in hotel.

Tra i cibi e bevande preferiti ci sono brioche e croissant (63%), bevande calde (56%), succo d’arancia (46%), yogurt (38%), waffles e pancake (41%) e crepes (40%) .

Molti i parsimoniosi, ben 5 su 10, che ammettono di aver preso di nascosto del cibo per fare uno spuntino più tardi nella giornata. I panini in tasca sono in cima alla lista per il 52% di loro, mentre la frutta e le marmellate in confezioni ridotte raggiungono il secondo posto (47%).

L’abbondanza del buffet è una caratteristica particolarmente apprezzata, con Il 39% degli intervistati che ama il fatto che il cibo sia più o meno illimitato al buffet della colazione, mentre il 57% apprezza soprattutto l’ampia selezione di opzioni disponibili. Inoltre, il 39% ama provare cibi che altrimenti non mangerebbe in casa propria.

Rispetto alla colazione consumata in casa propria, cambia anche la quantità del cibo consumato: il 67% del campione dichiara di riempire il piatto da due a tre volte. Non senza un certo imbarazzo, però, in quanto il 63% ammette di aver chiesto a un membro della famiglia o a un amico di prendere del cibo extra per sè. La varietà di scelta è importante: il 34% vuole considerare tutte le opzioni e le scelte prima di mettere qualcosa nel piatto.

Emma Tagg, senior global brand communications manager di Hotels.com, dichiara: «Quando sognano gli hotel e le vacanze, tre quarti (79%) degli italiani pensano alla colazione a buffet dell’hotel. E chi può biasimarli! Caroselli di croissant, tavoli di toast e uova senza fine, cosa si può volere di più in vacanza? ».

Vista l’importanza del buffet, Hotels.com ha creato quindi un nuovo job alert per francesi, inglesi e abitanti dei Nordics per selezionare una nuova figura all’interno del proprio organico: il Chief buffet officer (cbo), il cui ruolo sarà proprio quello di testare i buffet della prima colazione degli hotel di tutto il mondo. Figura che potrebbe presto essere ricercata anche in Italia.

E per i veri gourmet amanti della colazione, Hotels.com ha anche stilato una lista di buffet di hotel del nostro Paese da non perdere. Tra questi, quello del Rosa Alpina Hotel & Spa, dove la filosofia Cook the Montain di Norbet Niederkofler è applicata anche alla colazione; il ristorante bistellato St. Hurbetus, dove il concetto di lusso si combina con il rispetto delle tradizioni culinarie del territorio, la valorizzazione dell’ambiente e dei prodotti locali, e l’attenzione ai principi nutrizionali e alla salute; e ancora il Relais & Chateaux Villa Crespi, dove la cucina dello chef Antonino Cannavacciuolo rende la colazione un vero momento esperenziale; e il Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 1890, un 5 stelle in cui il cibo è parte integrante del soggiorno e dove a colazione si può scegliere tra gustare veri e propri piatti come il pane cotto in forno a legna, “Fresella”, brioche all’olio extravergine di oliva, frullato di banane al profumo di cannella, uova con pancetta di Irpinia e crostini di pane tostato, biscotto di farina integrale con pomodorini, acciughe di Cetara e basilico.

Al Mandarin Oriental Hotel di Milano, invece, lo chef Antonio Guida, una stella Michelin, si occupa di tutto il food&beverage offrendo agli ospiti prodotti come Pain perdu con gelato alla vaniglia, e dando la possibilità di scegliere tra colazione continentale o completa, con uova e una scelta tra selezione di formaggi, salmone affumicato o salumi.