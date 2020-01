Tutti i pretendenti di Condor Airlines

Sarebbero più di uno gli investitori interessati a rilevare Condor Airlines, la compagnia tedesca controllata da Thomas Cook che dopo il fallimento del colosso inglese dei viaggi (e della sua controllata germanica) è stata salvata dalla bancarotta grazie a un prestito statale di 380 milioni di euro erogato dal governo federale e dallo stato dell’Assia.

Secondo quanto riporta il quotidiano economico Handelsblatt, la vendita del vettore starebbe entrando in una fase decisiva, con un numero di pretendenti che nelle ultime settimane è uscito allo scoperto.

In prima fila, assicurano i bene informati ma senza ricevere conferme dai diretti interessati, il nome di Wizz Air e quello di Lot, mentre per Der Spiegel potrebbe fare parte dei giochi anche l’investitore britannico Greybull. Qualche conferma in più arriva invece sul conto del fondo di private equity Apollo, che nelle ultime settimane avrebbe avuto colloqui con i maggiori tour operator tedeschi.

Nel frattempo, nonostante la mancanza degli allotment garantiti da Thomas Cook, Condor continua a operare i propri voli, in attesa di dover restituire il prestito ponte statale entro la metà di aprile.