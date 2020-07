Tutti i numeri dell’Academy di Quality Group

Più di settanta giorni di operatività, 126 incontri che hanno coinvolto oltre 6mila agenti. Il “lockdown” di Quality Group non c’è stato, come dimostrano i numeri dell’operatore torinese relativi all’attività di formazione e informazione svolta negli ultimi mesi.

In totale, si tratta di 126 webinar con picchi di presenze giornaliere che hanno toccato i 2.795 partecipanti (il 66,85% di coloro che si erano registrati), mentre per 6 volte è stata superata la soglia delle 2.200 presenze giornaliere.

Tra gli argomenti al centro degli incontri, le destinazioni, l’attualità, il prodotto, ma anche l’intelligenza emotiva (incontro seguito da 1.418 persone), i social media, la crescita personale. Inoltre, sono stati introdotti nuove soluzioni come “QG News from the World” e “QG Monday Nights” che riprenderanno in settembre nel format talk show, con ospiti quali residenti all’estero, guide, vettori aerei, tour operator, enti del turismo, agenti di viaggio.

«In questi mesi non siamo stati in stand by. Abbiamo agito concretamente nell’ottica di compattare la filiera, di metterla in condizione di non cedere allo sconforto del lockdown. Siamo pronti a lavorare nuovamente in squadra e i momenti di confronto e formazione riprenderanno da fine settembre», ha commentato Marco Peci, direttore commerciale del Gruppo.

Il percorso di formazione di questi mesi ha portato anche alla certificazione dei Quality Expert, Agenti super esperti nelle destinazioni di Quality Group: 46 di loro hanno superato l’80% di partecipazione e sono stati molto attivi. Altri 110 a settembre potranno completare il percorso per recuperare velocemente il gap. Questo darà loro diritto ad alcuni plus: dalla super commissione ad uno spazio dedicato all’interno del sito web, vetrofanie per la propria agenzia, skype service con supporto alla vendita, gruppo Facebook riservato, priorità di accesso a viaggi ed eventi, webinar dedicati, possibilità di collaborare alla nuova programmazione.