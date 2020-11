Tutti i nomi della nuova Alpitour Spa

Prende forma la grande Alpitour Spa, frutto della fusione per incorporazione con Eden Viaggi Spa e Press & Swan Spa, che si concretizzerà nella seconda metà di marzo 2021. Ma il primo passo di questo percorso è già stato compiuto con la definizione del nuovo organigramma della divisione tour operating.

Vediamo i nomi: al vertice, come preannunciato, c’è Pier Ezhaya, direttore generale t.o. con funzioni di business e staff. Nella prima area, ovvero quella di business, la direzione generale operativa è affidata a Giuliano Gaiba, a cui rispondono la direzione commerciale trade, l’operativo vendite e la direzione prodotto.

Proprio sul fronte prodotto, Patrice Caradec è a capo di Alpitour France, Franco Campazzo al vertice del cluster Mainstream e Paolo Guariento alla guida delle Specialties. La direzione commerciale trade è assegnata ad Alessandro Seghi, nella cui squadra ci sono Angelo Cartelli e Barbara Levi: il primo alla guida delle vendite trade individuali; mentre alla seconda è affidata l’area gruppi & Mice. L’operativo vendite è invece guidato da Ornella Panzeri.

MOSCARDINI IN WELCOME TRAVEL. Capitolo a parte per i due network di proprietà, Welcome Travel Group Spa e Geo Spa, entrambi controllati in joint venture con Costa Crociere: Andrea Moscardini entra nel team di Welcome con il ruolo di direttore network.

Sempre a Ezhaya rispondono, infine, i team marketing & social media affidati a Elena Usilla, l’area sviluppo strategico & customer care seguita da Marco Maggioni, il controllo di gestione diretto da Claudia Riccadonna e la direzione revenue & digital con Paolo Meroni.

“In vista della fusione societaria che avverrà la prossima primavera e per avviare gradualmente il percorso di integrazione, si è ritenuto di dare vita immediatamente alla nuova struttura dal punto di vista gestionale, così da consolidare i flussi e lo scambio di competenze in questi mesi di forzato lockdown”, spiega l’azienda in una nota, commentando questa nuova “struttura articolata e razionale, che mette a fattor comune le professionalità e le best practice delle tre Spa, assicurando continuità e integrazione”.