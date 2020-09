Tutte le nomine Astoi: dal fondo al consiglio direttivo

Con la scelta dell’assemblea dei soci Astoi di nominare come nuovo presidente Pier Ezhaya, chief operating officer di Alpitour World, cambia anche tutto l’organigramma dell’associazione dei tour operator italiani per il biennio 2020-2021. Il Presidente, come da statuto, ha nominato Andrea Mele in qualità di vice-presidente vicario, mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci in qualità di vice presidente.

Il nuovo consiglio direttivo Astoi, invece, sarà così composto: Mario Aprea (Ota Viaggi), Lorenzo Agati (Wep), Carlo Pompili (Veratour), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Frederic Naar (Naar), Roberto Pagliara (Nicolaus /Valtur), Aldo Frecceri (Giver Viaggi e Crociere), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts), Michele Mosca (Guinnes Travel), Andrea Vannucci (Sporting Vacanze), Davide Catania (Alidays), Antonietta Ricciardi (Accademia Britannica).

Sono stati eletti per il collegio dei Revisori dei Conti Alessandro Seghi (Gruppo Alpitour), Barbara Bonelli (Veratour), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus) e per il Collegio dei Probiviri Francesco Caputo (Inter StudioViaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo), Armanda Vendemini (Boscolo Tours).

Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vice presidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da sei delegati che saranno a capo di commissioni dedicate a tematiche specifiche quali: Rapporti con l’estero, Rapporti con i vettori aerei, Comunicazione, Prodotto Italia, Prodotto Tailor Made e Viaggi Studio. I delegati avranno il compito di sintetizzare le esigenze di ogni singola tematica o tipologia di prodotto relativa alla commissione presidiata per portarla all’attenzione del consiglio direttivo e del presidente.

LE NOMINE PER IL FONDO ASTOI. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del Fondo Astoi a Tutela dei Viaggiatori: Mario Aprea (Ota Viaggi); Frederic Naar (Naar); Roberto Pagliara (Nicolaus/Valtur); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Carlo Pompili (Veratour). Il vice presidente del Fondo Astoi verrà designato in occasione dello svolgimento del prossimo consiglio direttivo, organo preposto alla sua nomina.

È stato, infine, eletto anche il collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Astoi, nelle figure di Fabio Piciucchi, Alessandro Seghi (Gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus).