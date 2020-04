Tutte le date delle fiere Atm, Wtm Latin America e Africa Travel Week

Sono state tutte spostate a nuova data le fiere di turismo che fanno capo a Reed Travel Exhibitions e che avrebbero dovuto avere luogo nella primavera 2020. I cambiamenti di calendario riguardano tutte le manifestazioni inserite nel portfolio World Travel Market, come Wtm Latin America, Arabian Travel Market e Africa Travel Week, che comprende sia Wtm Africa che International Luxury Travel Market Africa.

Si comincia con Arabian Travel Market, che dall’iniziale appuntamento del 19-22 aprile 2020 al Dubai World Trade Centre è stato spostato al 16-19 maggio 2021. Per tenere ugualmente “connessi” i delegati però, la fiera ha lanciato un Atm Virtual Event (1-3 giugno 2020), con webinar, eventi, live conference sessions, speed network e one-on-one meeting.

Si svolgerà a novembre Wtm Latin America, sempre all’Expo Center Norte, a San Paulo. La data iniziale del 31 marzo-2 aprile è stata posticipata al 20-22 ottobre.

Salta invece direttamente al 2021 la prossima edizione di Africa Travel Week, che invece del 2-8 aprile di quest’anno, avrà luogo il prossimo anno, sempre al Cape Town International Convention Centre.

«Monitoriamo costantemente la situazione mondiale dell’epidemia – ha detto Claude Blanc, Wtm portfolio director – Non c’è mai stato un momento come questo, in cui l’industria del travel deve lavorare insieme. Per questo, in attesa di potere tornare a incontrarci di persona, abbiamo lanciato un portale come Wtm Global Hub dove tenersi aggiornati e connessi da ogni parte del mondo in cui ci si trovi».