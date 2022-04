Turkish festeggia i primi 50 anni a Malpensa













Turkish Airlines ha celebrato lo scorso 2 aprile il suo 50° anniversario di operazioni all’aeroporto di Milano Malpensa. La compagnia aerea ad oggi vola tre volte al giorno tra Milano e Istanbul e auspica di poter tornare entro giugno al suo operativo che prevedeva 4 voli giornalieri in epoca pre-pandemica.

A Malpensa si sono svolte, quindi, le celebrazioni dei 50 anni della presenza di Turkish Airlines a Milano con il consueto “taglio della torta”. Fatih Atacan Temel, gm di Turkish per l’Italia, ha poi ritirato la targa commemorativa consegnata da Aldo Schmid, direzione aviation business development di Sea Aeroporti di Milano

Commentando il 50° anno di Turkish Airlines a Malpensa, il direttore generale di Turkish Airlines a Milano, Fatih Temel, ha detto: «È un grande piacere per noi celebrare oggi il nostro 50° anniversario qui. Fino ad oggi abbiamo trasportato milioni di persone e speriamo di continuare a farlo incrementando questo numero in un prossimo futuro così come auspichiamo la fine della pandemia. In questa occasione, vorremmo ringraziare l’Autorità civile italiana, il gestore dell’aeroporto di Malpensa, e tutti i nostri partner italiani che da decenni ci permettono di servire questo bel Paese».

«È stato per me un onore essere presente al 50° di Turkish Airlines, che si è svolto l’altra sera a Malpensa – dichiara Aldo Schmid, head of aviation marketing & traffic rights di Sea Aeroporti di Milano – il momento della consegna della targa commemorativa a Fatih Atacan Temel, general manager di Turkish, ha suggellato la storica partnership tra Sea e la compagnia aerea di bandiera della Turchia che opera da Malpensa collegamenti plurigiornalieri verso Istanbul».