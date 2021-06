Turkish Airlines sul tetto d’Europa per passeggeri e bilancio fiscale













Nonostante la pandemia Turkish Airlines chiude l’anno fiscale 2020 con una performance finanziaria importante e mantiene il suo ruolo come una delle principali compagnie al mondo. Secondo il centro d’analisi Capa, infatti, il vettore è stato quello che ha trasportato più passeggeri in Europa durante la pandemia, oltre ad essere una delle prime cinque compagnie aeree del mondo. Una serie di scelte, secondo la nota del vettore, sono state essenziali per permetterle di mantenere la liquidità e i costi a un livello gestibile e ad adattarsi alla “nuova normalità”.

Turkish Airlines ha chiuso infatti l’anno fiscale 2020 con 6,7 miliardi di dollari di entrate, che rappresentano il 50% del livello dell’anno precedente, con una perdita netta di soli 836 milioni di dollari.

In questi tempi incerti, la compagnia aerea è inoltre riuscita a mantenere la sua fitta rete di rotte. Secondo Eurocontrol, nell’aprile 2021 Turkish Airlines ha effettuato una media di 685 voli al giorno. Nel 2020, Turkish Airlines ha trasportato 28 milioni di passeggeri con un fattore di carico del 71%. Anche il nuovo aeroporto di Istanbul è rimasto in cima alla classifica: nonostante una perdita di traffico del 68%, è stato l’aeroporto di maggior successo in Europa nel dicembre 2020.

Alcune delle scelte effettuate da Turkish nell’ultimo anno e mezzo sono state: taglio dei costi generali, riduzione del Capex e gestione attiva della risorse (tali prestazioni sono state effettuate senza contare su iniezioni di denaro pubblico, rileva il vettore). Inoltre, gli accordi con Boeing e Airbus sulla crescita della flotta diminuiranno le esigenze di finanziamento degli aerei di Turkish Airlines di circa 7 miliardi di dollari nei prossimi anni.

«Oltre alle misure che abbiamo adottato, dobbiamo questo successo al nostro personale dedicato. Il suo senso di unità è ciò che contraddistingue Turkish Airlines: insieme, come una famiglia, abbiamo deciso che nessun membro sarebbe stato lasciato indietro durante questa crisi«, dice il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, M. İlker Aycı.

Turkish Airlines, infine, ha trasformato la pandemia in un’opportunità per aumentare le sue operazioni cargo. L’anno scorso, la compagnia aerea ha riconfigurato 50 dei suoi aerei passeggeri per aumentare la capacità della sua flotta cargo e diventare la sesta compagnia aerea cargo più grande del mondo. Questo ha permesso a Turkish Airlines di consegnare 50.000 tonnellate di forniture mediche, tra cui più di 45 milioni di dosi di vaccini Covid-19, nel mondo.