Turkish Airlines cambia nome: si chiamerà Türkiye













Turkish Airlines diventerà Türkiye Hava Yollari. Un cambio di nome, quello della compagnia aerea di bandiera turca, che segue la linea indicata dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che intende aumentare il valore del brand turco nel mondo.

Proprio in queste settimane, infatti, il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ha riferito che il nome della Turchia è stato registrato come Turkiye presso le Nazioni Unite (Onu). Questo il post su Twitter del ministro: “Con la lettera che ho inviato al segretario generale dell’Onu, abbiamo registrando il nome del nostro Paese in lingua straniera come ‘Turkiye. Buona fortuna”.

Quanto a Turkish Airlines, il cambio di nome non avrà ripercussioni sull’operatività del vettore e la vendita della biglietteria. Anche i codici Iata resteranno, appunto, invariati.

Nel frattempo, la compagnia prosegue nel potenziamento del network e ha comunicato il lancio del nuovo volo su Tivat in Montenegro, Paese già servito con Podgorica. I collegamenti per Tivat da Istanbul sono decollati lo scorso 11 giugno con B737-800.