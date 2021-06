Turisti a bordo degli elettrici a tre ruote di design firmati Repower













Repower, leader nel settore della fornitura di energia elettrica a gas naturale alle piccole e medie imprese e attivo da oltre 10 anni nel settore della mobilità elettrica, ha annunciato l’arrivo sul mercato di un nuovo mezzo 100% sostenibile: i LAMBRO.

Pensati per consegnare merci e trasportare materiali e persone in modo versatile e sostenibile, dotati di un sistema a pedalata assistita e di una struttura robusta, LAMBROgio e LAMBROgino sono stati progettati dallo studio del compasso d’oro alla carriera Makio Hasuike e sono veri e proprio oggetti di design.

LAMBROgino per accogliere i tuoi ospiti

Ideale per tutte quelle strutture ricettive di pregio come resort, marine e campeggi che hanno la necessità di accogliere i propri ospiti e vogliono farlo con un mezzo di trasporto divertente e originale, capace di trasportare anche le valigie.

LAMBROgino è dotato di protezioni removibili antiurto e protezioni antiscivolo che agevolano la salita e di una capote retraibile e sfoderabile opzionale – realizzata in tessuto impermeabile di derivazione nautica – utile a proteggere sia il rider sia i passeggeri in caso di pioggia.

Ma non è tutto, LAMBROgino è perfetto anche per il trasporto di prodotti e/o attrezzi da lavoro grazie alla possibilità di rimuovere la panchina interna che ne aumenta la capacità di carico.

Disponibile nei tre colori rosso, bianco e antracite, si ricarica tramite una normale presa elettrica.

LAMBROgio per spostare merci

Più adatto alle consegne veloci e al trasporto di materiale e attrezzature, LAMBROgio è un mezzo maneggevole e robusto perfetto per contesti urbani ed extraurbani. Il vano posteriore è dotato di un pianale che all’occorrenza può essere disposto in verticale diventando un comodo appendiabiti.

Tecnicamente molto simili, i due LAMBRO si differenziano per le caratteristiche di utilizzo, uno più rivolto alle persone l’altro alle merci. Entrambi pensati per un target molto ampio – come strutture ricettive, ristoranti, fiorai e lavanderie – rientrando nella normativa delle biciclette a pedalata assistita hanno accesso alle zone a traffico limitato e possono circolare liberamente sulle piste ciclabili, nei parchi e nei centri storici senza necessità di bollo, assicurazione e targa.

Sostenibili a 360°, dal punto di vista ambientale ma anche economico ed estetico perché si adattano perfettamente al territorio e sono stati pensati con una formula che consente il noleggio a lungo termine con possibilità di riscatto, i LAMBRO rappresentano una nuova modalità di spostamento e vanno ad arricchire la famiglia di Repower in tema di mobilità elettrica.

Non è tutto. LAMBROgio e LAMBROgino sono anche un mezzo di comunicazione “on the road” perché permettono alle strutture che decidono di dotarsi del mezzo di distinguersi senza rinunciare al comfort e alla sicurezza.