#TurismoSottoSopra, continua il giro d’Italia del camper Cgil dei diritti

Una campagna on the road in Italia della Filcams Cgil con due camper che girano il Paese per sensibilizzare sul tema dei diritti e dello sfruttamento dei lavoratori stagionali. Dopo le prime tappe (tra luglio e agosto) in Sicilia e Alto Adige, la sigla dei lavoratori mantiene accesi i riflettori sul lavoro stagionale nella filiera turistica, invitando a mettere il #TurismoSottoSopra (claim dell’iniziativa) “per ridare valore a un lavoro afflitto da condizioni difficili e non più tollerabili”, sottolinea la nota del sindacato.

Sono stati gli stagionali, già segnati dalla precarietà, “i più colpiti dalla profonda crisi che ha investito il settore con la pandemia. Retribuzioni scarse, turni massacranti, riposi settimanali negati, straordinari non pagati, contratti nazionali elusi: è questa la realtà predominante di un settore dove il lavoro irregolare tocca il 70%, quello precario il 40% e a tempo parziale il 60%”, rimarca la Filcams.

Un contesto nel quale – secondo la sigla dei lavoratori – “stridono le polemiche sulla mancanza di personale accese sulla stampa fin dall’inizio della stagione, che vorrebbero attribuire la carenza di addetti nella filiera al reddito di cittadinanza, senza considerare la sempre più scarsa attrattività di posizioni lavorative la cui professionalità non viene riconosciuta e che sconfinano nello sfruttamento. Quest’anno, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il mondo del turismo ha recuperato terreno, ma le condizioni di lavoro non sono migliorate”.

«È necessario e urgente avviare un profondo cambiamento: mettere il turismo sottosopra, come recita la campagna della Filcams, significa ribaltare la prospettiva e mettere al centro il lavoro, garantendo innanzitutto diritti e tutele alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali per approdare a una nuova normalità – spiega Fabrizio Russo, segretario nazionale della categoria – a un lavoro nuovo e a un nuovo modello di filiera più sostenibile e responsabile, con l’obiettivo di determinare, anche attraverso il rinnovo dei contratti nazionali, le condizioni per un’occupazione stabile, regolare e dignitosa».

I camper dell’iniziativa #TurismoSottosopra sensibilizzano e informano le lavoratrici e i lavoratori per affrontare al meglio la stagione, trattando i temi dei contratto, le modalità di assunzione, orario di lavoro, ferie, permessi, malattia e infortunio; oltre alla corretta retribuzione e alle procedure per richiedere la Naspi alla fine del periodo di lavoro.

Le tappe dei due camper – dopo i tour in Alto Adige e Sicilia – toccheranno le seguenti regioni: Emilia Romagna (in corso e fino al 12 settembre); Toscana (in corso fino al 2 settembre); Campania dal 2 al 9 settembre, Liguria dal 9 al 16 settembre, Trentino dal 13 al 18 settembre; Puglia dal 16 al 23 settembre; Alto Adige dal 19 settembre al 21 ottobre; Calabria dal 23 al 26 settembre.