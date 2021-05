Turismo vaccinale, in arrivo i primi prenotati a San Marino













Sono già 21 le persone già prenotate per la prima dose di Sputnik V a San Marino. Turisti vaccinali residenti in Usa, Argentina, Germania, Russia, Svizzera, Dubai, Austria, Francia, Svezia, Irlanda, Gran Bretagna, Lettonia e Cina, che hanno aderito all’iniziativa lanciata nei giorni scorsi dalla piccola Repubblica e destinata ai viaggiatori non italiani.

Il pacchetto prevede il pagamento di 50 euro per la doppia dose, a fronte di una prenotazione alberghiera effettuata almeno sette giorni prima del soggiorno sul Titano, che dovrà essere di almeno tre notti per due volte in 21 giorni.

Sempre nelle scorse ore, e nell’ottica del sostegno alla ripresa dei flussi turistici è stata lanciata l’iniziativa dei Voucher Vacanza San Marino, che ha già totalizzato oltre 70 acquisti da parte di italiani residenti in 11 diverse regioni.

Sono 24 le strutture ricettive che hanno aderito ai Voucher Vacanza, mentre sono in tutto 25 quelle che hanno deciso di partecipare al progetto per il turismo vaccinale. Tutte le informazioni sul sito visitsanmarino.com, nelle due sezioni ad hoc.