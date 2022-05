Turismo sostenibile e grandi eventi al centro del Roma Travel Show













E stata molto “Italy oriented” l’edizione 2022 del Roma Travel Show svoltasi al palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma, con una sezione Speciale Italia che ha voluto evidenziare ai numerosi visitatori la presenza sul territorio di mete meno note e spesso lasciate fuori dagli itinerari più famosi.

Una vera e propria riscoperta del nostro Paese con le sue eccellenze di 282 siti archeologici, 7.914 km di costa, 1.200 vette alpine, 536 monumenti, 4.158 musei e quasi 5.000 luoghi da vistare, tra borghi e città d’arte grandi e piccole. Forte accento, nel corso dell’esposizione, sulle iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici e turismo lento.

Il Roma Travel Show, dedicato al turismo organizzato in collaborazione con Confesercenti Roma e Lazio, ha pure ospitato momenti di confronto come il convegno “2022, la svolta per la ripresa del turismo, settore strategico del nostro Paese. Strumenti e opportunità per incrementare il turismo incoming e outgoing” moderato da Daniele Brocchi, coordinatore Turismo di Roma e del Lazio di Confesercenti Roma.

L’incontro pubblico ha visto la partecipazione dell’assessora al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado; dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo del Comune di Roma Alessandro Onorato; del presidente di Confesercenti Roma Valter Giammaria; e del presidente Commissione Turismo Roma Capitale Mariano Angelucci.

A fare gli onori di casa il presidente di Roma Travel Show Ottorino Duratorre. Nel corso del dibattito è stata evidenziata l’importanza di due appuntamenti come la Ryder Cup del 2023, evento di risonanza mondiale per il golf, e il Giubileo 2025, che potranno rappresentare un volano di grande valenza per il turismo incoming.