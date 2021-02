Turismo sostenibile e digital: la Regione Lazio lancia una startup competition













Ai nastri di partenza il Grand Innovation Tour, la startup competiton della regione Lazio con l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare il futuro del turismo, puntando sulle comunità locali e i borghi regionali attraverso un approccio innovativo, sostenibile e digitale.

Organizzata da Lazio Innova con l’ausilio del programma Size (Social Innovation Zagarolo Enterpreneurship) dello Spazio Attivo Loic Zagarolo, l’iniziativa fa parte del progetto europeo Cast (Creative Accelerators for Sustainable Tourism) orientato verso il rilancio del turismo e della cultura sul territorio regionale.

Il termine grand tour è stato coniato dallo scrittore di viaggi Richard Lassels che ha così definito la sua esperienza turistica nella guida Viaggio in Italia, pubblicata per la prima volta a Parigi nel 1670: da allora sono stati chiamati così tutti i viaggi organizzati per entrare in contatto con i diversi aspetti culturali e sociali di un paese.

Per fronteggiare lo scenario difficile in cui versa il turismo da un anno a questa parte, la regione Lazio ha definito, nel piano turistico 2020-2022, un nuovo modello che faccia leva sui prodotti turistici innovativi e su una crescita equilibrata del territorio. Per questo, i nuovi progetti assumono un’importanza fondamentale per la ripresa socio-economica.

La sinergia tra Grand Innovation Tour e il progetto Cast vuole rafforzare la connessione tra turismo, comunità e innovazione digitale, anche per dare valore a quei luoghi e patrimoni culturali non sempre particolarmente attrattivi per il viaggiatore.

Grand Innovation Tour è rivolto a startup (anche non iscritte alla sezione speciale registro startup innovative), spinoff di dipartimenti e istituti di università e centri di ricerca e a team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità.

I migliori progetti selezionati riceveranno 3 premi in servizi specialistici come, ad esempio, project management, digital marketing, business and innovation development, ecc., equivalenti a un valore di 12mila euro.

Per partecipare c’è tempo fino alle ore 18 del 12 marzo 2021 compilando il form online.