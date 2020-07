Turismo responsabile, l’Unwto premia lo scalo di Fiumicino

Premiato l’impegno di AdR – Aeroporti di Roma sui temi ambientali, della sostenibilità e del turismo responsabile: l’Unwto, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, ha infatti assegnato per la prima volta questo riconoscimento a uno scalo aeroportuale.

È stato il segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili, a consegnare il prestigioso attestato all’ad di AdR, Marco Troncone, nel corso di una cerimonia alla presenza, tra gli altri, della sottosegretaria al turismo del Mibact, Lorenza Bonaccorsi e del presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo.

Pololikashvili si è detto «positivamente sorpreso dall’efficienza dello scalo e nel corso di recenti transiti a Roma, ho potuto constatare le eccellenze di questo aeroporto giustamente considerato tra i migliori in Europa».

Troncone ha ricordato i record di uno scalo pluripremiato come miglior aeroporto d’Europa: dei 190 milioni di passeggeri aerei registrati in Italia lo scorso anno, nel solo scalo di Fiumicino se ne eranoregistrati oltre 43 milioni. Ovviamente con l’emergenza Covid-19, l’aeroporto ha sofferto un sostanziale azzeramento delle sue perfomance e solo da poche settimane ha fatto segnare timidi segnali di ripartenza.

«Il 1 luglio – ha sottolineato Troncone – abbiamo registrato quasi 20mila passeggeri, ben lontano dai record giornalieri del periodo estivo dello scorso anno con picchi fino a 60mila pax. ma è un nuovo inizio e Fiumicino farà la sua parte nella ripartenza del turismo e del sistema paese». Troncone ha infine ricordato che AdR rappresenta «un importante motore di crescita per il Paese, avendo generato lo scorso anno un valore aggiunto per 13,7 miliardi di euro».

Gli ha fatto eco la sottosegretaria Mibact Lorenza Bonaccorsi che ha espresso soddisfazione per il fatto che le Nazioni Unite abbiano scelto l’Italia e in particolare il Leonardo da Vinci, operativo anche in piena emergenza, per il loro tour di rilancio del turismo internazionale.