Turismo residenziale, a giugno boom di prenotazioni secondo Otex













Il turismo residenziale extralberghiero in Italia vede la luce in fondo al tunnel grazie ai buoni risultati di giugno, che parlano di un’impennata nelle prenotazioni, ma sarà ancora lunga la strada per recuperare il terreno perso da febbraio 2020 ad oggi. È questa la fotografia scattata da Otex, osservatorio sul turismo residenziale extralberghiero in Italia promosso dall’associazione Property Managers Italia.

Un’analisi, questa, fatta sulle prenotazioni dei mesi di maggio e giugno 2021 mettendole a confronto con quelle del 2020 e del 2019 per le principali mete turistiche italiane: Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Palermo, Bologna, Verona, Matera e Torino.

Rispetto a giugno 2020, il mese appena passato ha fatto registrare un aumento delle prenotazioni in tutte le città analizzate: spiccano in positivo il +107% di Cagliari e il +78% di Palermo, e in negativo il +2,2% di Firenze e il +7,6% di Milano.

«Confrontando i dati dell’anno attuale con il 2020 per il mese di maggio, sono positive tutte le destinazioni a eccezione di Roma che porta un -4,9% – spiega Marco Nicosia, data analyst di Otex e founder di Full Price – Prima sulla lista Torino con un +54,48% rispetto allo scorso anno. Per giugno invece abbiamo tutti indici di crescita, segno del buon andamento dello scorso mese».

Situazione ben diversa, però, se confrontiamo i dati con quelli del 2019, come precisa Nicosia: «Il quadro di riferimento delle città analizzate riporta nel mese di maggio e giugno una perdita ancora sostanziale rispetto ai livelli pre pandemici. Diversa è la situazione rispetto agli stessi mesi del 2020, ovvero a pandemia già iniziata. Confrontando giugno 2021 con i dati 2019 si nota come le città analizzate performino ancora meno della metà del dovuto. La situazione migliore è quella torinese che si attesta a un -39% nel mese di giugno mentre la peggiore è quella di Firenze con un -78.55%».

Nel dettaglio, dall’analisi di Otex emerge che a giugno 2021 rispetto giugno 2019 tutte le principali mete turistiche registrano un drastico calo delle prenotazioni: si va dal -78,5% di Firenze al -39,9% di Torino, passando da Milano (-63,4%), Venezia (-65,6%), Roma (-72,7%), Napoli (59,1%), Cagliari (-42%), Palermo (-43%), Bologna (-51,4%), Verona (-50%) e Matera (-55%).