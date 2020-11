Turismo nautico, partnership tra Assonat e Letyourboat

La barca come hotel, o ancor meglio come esperienza turistica in un format rivoluzionario di ricettività: è lo spirito della partnership siglata tra Assonat, l’associazione che rappresenta i porti turistici italiani e il portale Letyourboat.com per innovare la ricettività nautica.

L’obiettivo della convenzione è infatti quello di diffondere l’utilizzo del patrimonio nautico come risorsa per l’accoglienza turistica, ponendo i marina come soggetto turistico e porta di ingresso al territorio.

Nel dettaglio, mediante l’utilizzo del portale Letyourboat verranno promossi i servizi turistici svolti dai marina e dall’ecosistema dell’offerta turistica ed enogastronomica del territorio. Un’azione che di fatto mobilita i marina e tutti gli operatori locali per un’accoglienza turistica integrata che crea visibilità ai Marina ed al territorio circostante.

Un accordo che vuole promuovere in modo sostenibile la nautica, avvicinando le persone alla vita in Marina facendo sì che il settore della nautica non sia più solo un mercato di nicchia per esperti ma una risorsa di turismo esperienziale.

«L’importante iniziativa vuole sostenere il percorso di valorizzazione del prodotto turistico nautico, riconoscendo il ruolo dei marina quale interfaccia fra il sistema mare, lacuale, fluviale ed il sistema terra, che rappresenta un nodo strategico per lo sviluppo di un territorio e contribuire allo sviluppo della cosiddetta blue economy», afferma Luciano Serra, presidente Assonat.

Soddisfazione espressa anche da Walter Vassallo, founder e ad di Letyourboat: «L’accordo rappresenta un tangibile risultato per portare rinnovamento al settore e creare un volano per la Nautica e il suo indotto, con un impatto positivo per l’economia e la valorizzazione del territorio del nostro Paese».