Turismo, le richieste di Federalberghi Campania alle istituzioni

Un vero e proprio “kit di sopravvivenza” del turismo è stato stilato da Federalberghi Campania, che chiede per tutti i lavoratori del comparto l’estensione e attivazione immediata della Cig in deroga a tutte le aziende escluse dagli ammortizzatori sociali esistenti; la semplificazione di accesso alla Cig-Cigs-Fis e, ancora, l’estensione della durata della Naspi pari ai giorni di lavoro effettuati e il prolungamento della disoccupazione per i lavoratori stagionali non riassunti.

Federalberghi Campania chiede, poi, l’estensione della proroga delle misure fiscali e tributarie, il differimento e sospensione almeno fino al 30 settembre 2021 dei termini di pagamento dei contributi di previdenza e delle imposte dirette e indirette locali e la previsione, terminata la sospensione, della possibilità di rateizzo in 12 rate senza interessi.

Per arrivare alla riduzione della Tari 2020 e relativa sospensione del pagamento di un anno con possibilità di rateizzo in 12 rate senza interessi, nonché la sospensione dei pagamenti dei ratei dei mutui bancari e dei relativi interessi al 30 settembre 2021 con prolungamento senza costi e l’accesso facilitato al Fondo di Garanzia Pmi.

Infine l’incremento del prestito liquidità senza garanzie a 100.000,00 e raddoppio del periodo di rimborso, l’utilizzo dei fondi e delle risorse comunitarie per immettere soldi nel settore turistico, previo snellimento delle attuali procedure di accesso e la previsione di ulteriori risorse in conto capitale per programmi di investimento e ristrutturazione.

Per l’immediato futuro e quindi per il rilancio del turismo, Federalberghi Campania prospetta l’elaborazione di un Piano d’interventi straordinari di promozione sulla affidabilità della Campania e delle imprese turistico-ricettive in tema di sicurezza attraverso Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura all’estero.